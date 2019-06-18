اللاعب بشار رسن يدرس عدة عروض احترافية من اندية خليجية و ايرانية وتركية ونادٍ قطري اقرب الى ضمه

2019/06/18 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعببشاررسنيدرسعدةعروضاحترافيةمنانديةخليجيةوايرانيةوتركيةونادٍقطرياقربالىضمه

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