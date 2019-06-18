2019/06/18 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم دفنه بحضور أسرته في مدينة نصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسي يوارى الثرى من دون تشييع والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاته) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسي يوارى الثرى من دون تشييع والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).