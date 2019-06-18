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مرسي يوارى الثرى من دون تشييع والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاته


مرسي يوارى الثرى من دون تشييع والأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في وفاته
2019/06/18 | 18:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تم دفنه بحضور أسرته في مدينة نصر

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