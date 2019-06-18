المالية توجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي “وثيقة”

2019/06/18 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجهت وزارة المالية دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي بعد طلب تقدم به عضو مجلس النواب علاء الدلفي نيابة عن لفيف من المواطنين لالغاء او تقليل المدة الاصغرية اسوة باقرانهم.

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