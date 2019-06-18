2019/06/18 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، اليوم الثلاثاء، حسم قضية الطفلة زهراء بعد ايام على مقتلها بطريقة بشعة شمال المحافظة، مشيرا الى اعتقال القاتل.وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة مه ان “الفريق الامني المختص بالتحقيق في حادثة مقتل الطفلة زهراء وسط قضاء الخالص (15 كم شمال بعقوبة) قبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قاتل طفلة بطريقة بشعة في ديالى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قاتل طفلة بطريقة بشعة في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قاتل طفلة بطريقة بشعة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).