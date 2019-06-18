نائب يدعو الحكومة الى تطبيق القانون على كردستان

2019/06/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى الالتزام ببرنامجها الحكومي وتحقيق العدالة بشان واردات النفط والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان التي لم تسلم طوال الأشهر الماضية الى بغداد.

وقال الخزعلي في تصريح لوكالة النبأ للاخبار أن "إقليم كردستان يحقق مبالغا مالية ضخمة من المنافذ الحدودية وتصدير النفط وهي تشكل موردا مهما للحكومة الاتحادية في حال تسليمها بشان معالجة ازمة البطالة وملف البطاقة التموينية ودعم الرعاية الاجتماعية".

وأضاف "على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولياتها لتحقيق العدالة انسجاما مع البرنامج الحكومي والقوانين السيادية وتوجيهات المرجعية الدينية".

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