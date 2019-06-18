واشنطن ترسل سربا جديدا من الطائرات المقاتلة الى الخليج

2019/06/18 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام أميركية، عن توجه سرب من الطائرات المقاتلة الى منطقة الخليج.

وأوضحت وسائل الاعلام نقلا عن البنتاغون، ان سربا من طائرات اف خمسة عشر أي المعروفة بـ “سترايك ايغل”، سيتوجه من قاعدة سايمور في ولاية نورث كارولاينا الى منطقة الخليج، للإنتشار في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الامارات.

ويأتي تحريك السرب، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الازمة بين الولايات المتحدة وإيران، وضمن إجراءات قامت بها القوات الاميركية، ومن بينها تحريك قطع بحرية، وحاملة طائرات الى المنطقة.

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