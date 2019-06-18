2019/06/18 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدلفي: وزير المالية يوجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدلفي: وزير المالية يوجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدلفي: وزير المالية يوجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).