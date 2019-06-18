مجلس بغداد: تخصيص 218 مليار دينار لبناء 200 مدرسة ضمن خطة 2019

2019/06/18 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن تخصيص 218 مليار دينار لبناء 200 مدرسة ضمن خطة مشاريع موازنة 2019.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي لـ/ المعلومة /، ان “مجلس محافظة بغداد اقر خطة مشايع 2019 العامة بأكثر من ترليون و100 مليار دينار”.وأضافت ان “المجلس خصص منها 218 مليار دينار لبناء 200 مدرسة […]

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