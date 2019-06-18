2019/06/18 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اليوم عن اسماء المدراء العامين الجدد وكان حصة حزب بارزاني 4 مناصب والحلبوسي 5 مناصب وعمار الحكيم 5 وقيس الخزعلي ثلاثة والمسيحيين والصابئة والتركمان 5 مناصب وايالد علاوي 1 وهمام حمودي 3 وهادي العامري 3 واسامة النجيفي 1 ومقتدى الصدر 6 والحزب الاسلامي 4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة الاستقلال تنشر اسماء المدراء العامين الجدد واحزابهم وحزب طالباني والدعوة ليس فيهم وكالة الاستقلال.

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