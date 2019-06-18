الدفاع تعلن تأمين طريق مهم يربط بين مخمور والدبس في كركوك

2019/06/18 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تأمين طريق يربط بين قضائي مخمور في نينوى والدبس في

كركوك.

وقالت

الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقة المشاة الرابعة

عشر ولغرض سد الثغرات ومنع تسلل عناصر داعش من جبال مخمور باتجاه القرى والقصبات ونصب

العبوات الناسفة على قطعاتنا، باشرت في تأمين

طريق المكسر الرابط بين قضاء مخمور والدبس”.

وأضافت

أن ذلك تم “من خلال تعزيز القاطع بالدوريات وفتح نقاط للمرابطة ونصب الكمائن وسد

الثغرات بين قرية بونجينا وبئر مهدي ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث لواء المشاة الخمسون”.

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