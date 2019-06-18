وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد لتوحيد رواتب البيشمركة مع القوات العراقية

2019/06/18 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو بلجنة البيشمركة في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة تعمل بشكل جدي على مساواة الرواتب التي يتقاضاها البيشمركة مع نظرائهم في القوات الامنية العراقية، لافتا الى ارسال وفد من اللجنة الى بغداد لهذا الغرض.

وقال عضو اللجنة نزار ملا غفار في تصريح صحفي، انهم وضعوا برنامجا جيدا من خدمة قوات البيشمركة وفق فقراته، لافتا الى ان الخطوة الاولى هو العمل الجدي لمساواة رواتب البيشمركة مع القوات الامنية العراقية.

واضاف ملا غفار انه من اجل هذا الهدف قامت لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان بارسال وفد الى بغداد وسيبذل الوفد قصارى جهده من انجاح هذه المهمة.

وتابع ملا غفار ان اللجنة تسعى ان يتم توحيد كل قوات البيشمركة في وزارة البيشمركة وان تتحول الى قوة واحدة، كون ذلك صميم عمل الوزارة، مبينا ان الوزارة بذلت جهودا جيدة بهذا الاتجاه وستكون اللجنة خير عون لها.

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