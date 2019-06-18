لجنة الطاقة النيابية تطلع على سير الاعمال في مواقع نفطية بالبصرة

2019/06/18 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت لجنة الطاقة النيابية اليوم المواقع النفطية في شركة نفط البصرة للاطلاع على طبيعة العمل فيها ، بحضور مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار وعدد من المسؤولين في الشركة.وذكر بيان للشركة ” ان زيارة اللجنة برئاسة هيبت الحلبوسي شملت اليوم موقع احدى محطات العزل ، وتم اللقاء بالمنتسبين والاستماع لشرح مفصل عن […]

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