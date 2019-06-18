تفاصيل جديدة عن الضربة التي وجهتها ايران لشبكة تجسس أمريكية

2019/06/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات ينوز} أعلن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية عن توجيه أول ضربة دولية لشبكة تجسس سيبرانية أمريكية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية أعلن عن توجيه أول ضربة دولية لشبكة تجسس سيبرانية أمريكية، قائلاً، سيتم قريباً كشف معلومات وتفاصيل كاملة عن أحدث ضربة موجهة لشبكة التجسس هذه.واضاف، تمكنا في عملية أخرى من استهداف شبكة جديدة من الجواسيس الامريكيين حيث جرى هذا الامر خلال الاشهر الاخيرة وسيتم اعلان تفاصيلها بعد اجتيازها المراحل القضائية وسيتم نشر وثائق أنشطة جواسيس الـ CIA خارج البلاد والمعلومات المتعلقة بهؤلاء الجواسيس.وأوضح ان شبكة التجسس الامريكية تضم عددا ملفتاً من جواسيس الـ CIA المحترفين الذين تلقوا مؤخراً ضربة من وزارة الامن الايرانية وحلفائها الدوليين.وأكد هذا المسؤول الامني الكبير أن اعضاء شبكة التجسس هذه هم من المصادر الممتازة في الـ CIA، قائلاً، يعتبر هؤلاء من المصادر الممتازة لمؤسسة التجسس هذه بسبب خيانتهم وتعاونهم والمعلومات التي قدموها لـ CIA.ولفت إلى أن نطاق أنشطة محكافة التجسس التي تقوم بها وزارة الامن الإيرانية لا تقتصر على داخل ايران بل تحمل ابعاد دولية ايضاً.ونوه إلى ان ايران تتبادل المعلومات مع حلفائها الدوليين، قائلاً، نحن في الوقت الراهن في حرب استخباراتية مع امريكا ونستفيد من امكانيات باقي أجهزة الامن لحلفائنا في العالم من اجل تبادل المعلومات بحيث عندما وجهنا ضربة لشبكة التجسس الامريكية الدولية افشلنا اجراءات امريكا الاستخباراتية لاستهدفنا واختل جانب كبير من الاجراءات الاستخباراتية الامريكية على مستوى العالم.وأشار إلى ان جواسيس أمريكا يستخدمون أنظمة اتصال آمنة في الفضاء السيبراني لاستغلال هذا الفضاء لصالحهم.واضاف، نجحنا في اختراق النظام الامريكي الآمن للتجسس في الفضاء السيبراني، قائلاً، كانوا يستخدمون مواقع تهتم بالظاهر بشؤون الصحة والرياضة لاقامة اتصال امن مع جواسيسهم في العالم حيث تمكنا من كشف هؤلاء الجواسيس عبر اختراق هذا الفضاء.وأوضح ان الاشخاص الذين جرى كشفهم كانوا ايرانيين ينشطون داخل البلاد لصالح الـ CIA فجرى محاكمة بعضهم وتم الاحتفاظ بالبعض الاخر والاستفادة منهم لاختراق شبكة التجسس الامريكية.انتهى

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