نائب: اربيل سمحت لواشنطن بإدخال قوات قتالية جديدة دون علم بغداد

2019/06/18 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح حسن الازيرجاوي، الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان اتفقت مع الولايات المتحدة بادخال قواتها القتالية الى أراضيه وإقامة القواعد العسكرية دون العودة للحكومة الاتحادية في بغداد، فيما بين أن حكومة اربيل تتعامل مع واشنطن وكأنها دولة منفصلة عن الحكومة العراقية عبر الاتفاقات العسكرية والتسليح.وقال الازيرجاوي في تصريح […]

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