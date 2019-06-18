ثمانية حرائق في نينوى اليوم.. هذه تفاصيلها

2019/06/18 | 18:53

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بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، اخماد 8 حرائق اندلعت في مزروعات واعشا...





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