2019/06/18 | 18:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، اخماد 8 حرائق اندلعت في مزروعات واعشا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثمانية حرائق في نينوى اليوم.. هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ نينوى
أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، اخماد 8 حرائق اندلعت في مزروعات واعشا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ثمانية حرائق في نينوى اليوم.. هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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