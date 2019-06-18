2019/06/18 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "السيارات ضبطت مخفية داخل حاويات حجم ٤٠ قدم خلف كراتين ملابس في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الكمارك".وأضافت أنه "تم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تعلن ضبط أربع سيارات دون الموديل في أم قصر الشمالي بالبصرة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تعلن ضبط أربع سيارات دون الموديل في أم قصر الشمالي بالبصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).