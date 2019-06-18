2019/06/18 | 18:59

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أمانة بغداد تعلق على منحها داراً بمساحة كبيرة لـ "مفتش عام"

بغداد -

كلمة

نفت أمانة بغداد، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن منح

دار سكني بمساحة كبيرة، إلى المفتش العام السابق لديها.

وقالت الأمانة، في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، إن "الدار المذكورة، مشيدة قبل عام 2003 وبمساحة

200 م٢ وبطابق واحد فقط، ولم تخصص أمانة بغداد أي أموال لصيانته أو

إضافة أي بناء عليه".

وأضاف البيان، أن "الدار تم شغلها سابقاً من قبل وكيل الامانة

السابق والمفتش العام الاسبق وفق قانون ايجار وبدلات الوحدات

السكنية الحكومية رقم 62 لعام 2007، ومن ثم تم تأجيره إلى المفتش

العام السابق، واستقطاع 8 بالمئة من راتبه كبدل ايجار بشكل رسمي

وبشفافية كبيرة وفق كتب اصولية موثقة".

ودعت أمانة بغداد، وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل، إلى

"توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات إلى الجمهور، وضرورة التأكد من

المصادر الرسمية في الامانة عن اي خبر او معلومة لضمان عدم تضليل

الرأي العام".

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