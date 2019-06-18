2019/06/18 | 18:59

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عاجل | مصادر للجزيرة: مئات المعتقلين في سجن وادي النطرون بمصر يضربون عن الطعام وإدارة السجن تلغي الزيارات

عاجل | مصادر للجزيرة: مئات المعتقلين في سجن وادي النطرون

بمصر يضربون عن الطعام وإدارة السجن تلغي الزيارات

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