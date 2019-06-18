المالية توجه بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي

2019/06/18 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلن النائب علاء سكر الدلفي، الثلاثاء، صدور توجيه من وزير المالية فؤاد حسين الى دائرة الموازنة العامة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي.وقال النائب الدلفي، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “شريحة كبيرة من الموظفين على الملاك الدائم تعاني من عدم ترفيعها وظيفيا بسبب المدة الاصغرية (التسكين) مما تسبب باضرار مادية واحباط […]

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