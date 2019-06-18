2019/06/18 | 19:02

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الحرس الثوري: صواريخ إيران الباليستية دقيقة بدرجة يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر

الحرس الثوري: صواريخ إيران الباليستية دقيقة بدرجة يمكنها إصابة

حاملات طائرات في البحر

العميد سلامي: تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية غيرت موازين

القوى في الشرق الأوسط

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