فرصة العمر.. راتب بقيمة 10 آلاف دولار مقابل أكل وسفر!

2019/06/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تبحث شركة "رينولدز راب" عن موظف من أجل السفر الى مختلف المناطق في الولايات الأميركية بحثًا عن ألذ طبق أضلاع مقابل راتب مغرٍ

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