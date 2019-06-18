شرطة بابل تعلن اعتقال متهم بالإرهاب

2019/06/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

أعلنت

قيادة شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال متهم بالإرهاب في سيطرة الشهداء.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز تابعة لقيادة

شرطة بابل في سيطرة الشهداء (الآثار سابقاً) بالإشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز

الأمن الوطني ومفارز أمن الأفراد تمكنت من إعتقال متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من

قانون مكافحة الإرهاب، على إثر إجراء عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بياناته الشخصية

مع الحواسيب الأمنية الموجودة داخل السيطرة”.

وأضافت

أنه “تم تسليم المعتقل من قبل القوة إلى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية

اللّازمة بحقه”.

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