بغداد تكشف عن عطب 600 محولة كهرباء في العاصمة

2019/06/18 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن عطب أكثر من 600 محولة كهربائية اغلبها شرق وجنوب العاصمة بغداد، فيما حمل وزارة الكهرباء مسؤولية عدم صيانتها بشكل صحيح.وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح، إن "وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية الكاملة بعطب محولات الكهرباء في مناطق شرق وجنوب العاصمة وأطرافها، لافتة إلى إن اغلب المحولات الكهربائية في بغداد بحاجة إلى استبدال كون عمرها الافتراض قد انتهى قبل عدة أعوام ودائرة الصيانة في وزارة الكهرباء عاجزة عن صيانة تلك المحولات للمستوى المطلوب".

وأضافت، أن "أكثر من 600 محولة كهربائية في بغداد تعرضت للعطب واغلبها في مناطق شرق وجنوب العاصمة ولم يتم استبدالها حتى الآن، مبينة أن تراجع الكهرباء قد يؤثر على استقرار العملية السياسية من خلال خروج المواطنين باحتجاجات كبيرة وقد تعمل بعض الدول الخارجية المغرضة على استغلال تلك الاحتجاجات".

وبينت الازيرجاوي، أن "زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لن يحل أزمة تراجع ساعات التجهيز في عموم مناطق العاصمة كون الخطوط الناقلة والمحولات متهالكة وقديمة".

وهاجم عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية أمجد العقابي، في وقت سابق، وزير الكهرباء لؤي الخطيب على خلفية تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، متسائلا أن الوزير فشل في إدارة ملف الكهرباء بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد فكيف بالعراق؟

يذكر أن المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد شهدت خلال الأيام الماضية انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم ما تسبب بمخاوف بعض المواطنين من عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إذ هددتا محافظتي واسط والبصرة بالتظاهر إذا استمر الانقطاع كون الأشهر المقبلة ستدخل البلاد بذروة الصيف وارتفاع درجات الحرارة لقرابة الـ50 درجة مئوية.



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