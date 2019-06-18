بالصور..قاتل الطفلة زهراء اثناء اجراء كشف الدلالة

2019/06/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت /موازين نيوز/، على صور لقاتل الطفلة المنحورة زهراء في قضاء الخالص شمالي ديالى ، اثناء اجراء كشف الدلالة.

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