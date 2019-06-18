مجهولون يسرقون اموالا ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد

2019/06/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام مسلحين مجهولين بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من منزل شرقي العاصمة بغداد.

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