بالأرقام.. الحشد ينفذ 580 عملية أمنية ويقتل 81 داعشيا في نصف عام

2019/06/18 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، تنفيذ 580 عملية أمنية في ثماني محافظات في النصف الأول من العام الحالي 2019، وفيما اشارت إلى إحباط 103 عمليات إرهابية، و قتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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