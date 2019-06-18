2019/06/18 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، جولةً ميدانيةً في مناطق العامرية والخضراء والشعلة، يرافقه في ذلك الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وأمينة بغداد ذكرى علوش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الحلبوسي يجري جولة ميدانية في مناطق العامرية والخضراء والشعلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الحلبوسي يجري جولة ميدانية في مناطق العامرية والخضراء والشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).