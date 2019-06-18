صفقة تقاسم المناصب..الكشف عن تفاصيل حصص الاحزاب

2019/06/18 | 19:12

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سومر نيوز: بغداد..



أقرت قيادات في قوى سياسية مختلفة بصحة الوثائق المتداولة حول صفقة تقاسم المناصب، التي وزعت بموجبها منا...

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