نائب: اربيل سمحت لواشنطن بإدخال قوات قتالية جديدة دون علم بغداد

2019/06/18 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح حسن الازيرجاوي، الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان اتفقت مع الولايات المتحدة ...

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