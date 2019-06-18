وفد من اقليم كوردستان يزور بغداد لتوحيد رواتب البيشمركة مع القوات العراقية

2019/06/18 | 19:12

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بغداد:سومر نيوز

اعلن عضو بلجنة البيشمركة في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة تعمل بشكل جدي على مساواة الرواتب...

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