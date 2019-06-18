سائرون : الذهاب لخيار المعارضة مرهون بحضور عبد المهدي إلى البرلمان

2019/06/18 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… رهن تحالف سائرون، الثلاثاء، موقفه من الذهاب نحو خيار المعارضة السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما بين أن عمل الحكومة ليس بالمستوى المطلوب في تطبيق البرنامج الحكومي.وقال عضو التحالف رائد فهمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “ذهاب تحالف سائرون نحو خيار المعارضة السياسية لتقويم أداء الحكومة مرهون بحضور […]

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