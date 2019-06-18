2019/06/18 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني ينأى بنفسه عن انتقادات احد قياديه لبارزاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني ينأى بنفسه عن انتقادات احد قياديه لبارزاني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني ينأى بنفسه عن انتقادات احد قياديه لبارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).