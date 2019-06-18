2019/06/18 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 | 07:22 مساءً | عدد القراءات : 2

أردوغان: مرسي أول رئيس منتخب..



السيسي أمر بإعدام أكثر من 50 شابا

متابعة/..



كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار امر إعدام بحق أكثر من 50 شاباً مصرياً.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن اردوغان قوله، إن “محمد مرسي هو أول رئيس منتخب وهؤلاء الجبناء (النظام المصري) يخافون حتى من جثمانه”.

وأضاف أن “هناك أمر بإعدام أكثر من 50 شابا مصرياً صدر من السيسي”.

وأشار اردوغان، إلى أن “تصرفاتهم وسلوكهم تستهدف جميع المسلمين وليس مرسي وحده”، مؤكداً أن “مرسي قد انتخب بطرق ديمقراطية ولكن هؤلاء لا يعرفون الديمقراطية ويرفضون الاعتراف بذلك”.

وأعلن التلفزيون المصري، أمس الاثنين، وفاة الرئيس السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.



انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: مرسي أول رئيس منتخب.. السيسي أمر بإعدام أكثر من 50 شابا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: مرسي أول رئيس منتخب.. السيسي أمر بإعدام أكثر من 50 شابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).