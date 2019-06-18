العثور على خرق في أحد أنابيب النفط جنوب شرقي بغداد

2019/06/18 | 19:24

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، العثور اليوم على خرق بأحد الأنابيب النفطية، في...





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