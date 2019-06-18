إضراب وتظاهرات في الجولان المحتل ضد الاستيطان

2019/06/18 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تظاهر عشرات المواطنين في هضبة الجولان المحتل، ضد مشروع لتركيب مراوح عملاقة لتوليد الكهرباء في أراضيهم الزراعية، كما أعلنوا عن إضراب تحذيري السبت المقبل يشمل كافة المرافق العامة.وشارك اليوم الثلاثاء، سكان القرى الدرزية الأربع (مجدل شمس، بقعاتا، مسعدة وعين قنيا) في إضراب مفتوح ضد مشروع تركيب مراوح عملاقة داخل أراضيهم الزراعية في […]

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