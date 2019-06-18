“بالصور” الحلبوسي برفقة الغزي وامينة بغداد في جولة ميدانية لمعاينة الواقع الخدمي للعاصمة

2019/06/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، جولةً ميدانيةً شملت مناطق مختلفة في بغداد برفقة الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، وأمينة بغداد ذكرى علوش.ووفقا لبيان ورد الى “يس عراق” اطلع الحلبوسي على الواقع الخدمي لمناطق العامرية والخضراء والشعلة ، وأستمع الى احتياجات الأهالي ومطالبهم، موجهًا بمتابعتها مع الجهات المعنية.[…]

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