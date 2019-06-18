2019/06/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديات آسيوية واوربية وعالمية تنتظر بطلاً عراقياً للعبة كيوكو شنكاي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديات آسيوية واوربية وعالمية تنتظر بطلاً عراقياً للعبة كيوكو شنكاي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديات آسيوية واوربية وعالمية تنتظر بطلاً عراقياً للعبة كيوكو شنكاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).