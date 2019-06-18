الحلبوسي يدعو الامانة العامة لحسم ملف المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية

2019/06/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة المركزية لتعويض المتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحلبوسي اطلع خلال الزيارة - بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي- على عمل اللجنة، ونسب الإنجاز، والمعوقات، والاحتياجات التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملات المتضررين"، مشددا" على أهمية حسم هذا الملف".وأكد الحلبوسي على" ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المتضررين في المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن التأخير بصرف مستحقاتهم يعدُّ عائقا أمام عودتهم إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار".انتهى

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