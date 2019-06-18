بالصور.. طفح المجاري عبء اخر يرهق مرضى مركز الكندي لغسيل الكلى

2019/06/18 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اثار طفح المجاري امام مركز الكندي لغسيل الكلى في ببغداد حفيظة المرضى لصعوبة الوصول الى المركز.

وذكر مصدر مطلع {للفرات نيوز} عن" انبعاث روائح كريهة جداً خاصة من امام مركز الكندي لغسيل الكلى بسبب طفح المجاري، ما زاد ارهاق المرضى للوصول الى غرفة الغسيل".واضاف ان" الكثير من ذوي المرضى سبق وان قدموا شكاوى الى المعنين بالمستشفى؛ لكن مازال الوضع على حاله، دون الوصول الى حلول".يشار الى ان مركز الكندي لغسيل الكلى تم افتتاحه في عام 2013، حيث يتضمن ثلاث وحدات موزعة على 38 سريراً واجهزة متطورة لمعالجة مرضى الفشل الكلوي والتهاب الكبد الفايروسي.انتهى

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