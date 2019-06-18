2019/06/18 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، تدخلها في تعيين عدد من المدراء العامين، مشيرة الى أنها “أول من دعا” لإبعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة.وقال رئيس كتلة صادقون النيابية المرتبطة بالعصائب عدنان فيحان في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “حركة عصائب أهل الحق هي اول من دعت وبشكل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب تصدر بيانا عن تدخلها في تعيين مدراء عامين وكالة خطوة برس.

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