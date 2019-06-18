2019/06/18 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DIIsby_HBfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - مناطق حزام بغداد تستغيث) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - مناطق حزام بغداد تستغيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).