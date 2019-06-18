لقاء مرتقب بين الكرخ والجوية والزوراء بضيافة الصناعات

2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

تقام اليوم الأربعاء أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز, أبرزها تلك التي يضيف فيها صاحب الترتيب الثالث الكرخ نظيره الوصيف القوة الجوية.

ويشكل لقاء الجريحين الكناري والصقور فرصة مناسبة لكليهما للخروج من دوامة تراجع النتائج الكبير واستنزاف النقاط الذي تعرضا له خلال الجولات الماضية من عمر المسابقة.

ويدرك الجوية ان أي تعثر جديد سيجعل الشرطة المتصدر قاب قوسين أو أدنى من نيل اللقب, لذا فانه سيقدم أقصى ما لديه في سبيل استعادة نغمة الفوز والابقاء على حظوظه قائمة في المنافسة حتى الجولات الأخيرة, بدوره يأمل الكرخ الذي نال اعجاب الجميع بفضل حيوية لاعبيه الشباب وحنكة مدربه كريم سلمان ان يحقق فوزه الأول بعد أربع مباريات أخيرة خاضها اكتفى بالتعادل في ثلاث وخسر في لقاء وحيد.

ويضيف ملعب التاجي لقاء الصناعات الكهربائية وحامل لقب النسخة الماضية الزوراء, ويسعى الصناعات إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البقاء بين أندية النخبة في الموسم المقبل, بينما يعول مدرب الزوراء حكيم شاكر على معنويات لاعبيه المرتفعة لتحقيق ثالث فوز على التوالي وانتظار تعثر الكرخ أمام الجوية من أجل انتزاع المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويستقبل ملعب النجف الدولي لقاء أصحاب الأرض والجمهور وجارهم الديوانية في ديربي متوقع ان يحفل بالاثارة والندية, ويسعى كلاهما الى حصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من مناطق وسط الترتيب.

ويشهد ملعب الفيحاء في البصرة لقاء الميناء وضيفه فريق الحسين, ويبدو اللقاء في المتناول بالنسبة للميناء لاسيما ان منافسه بات قريبا جدا من الهبوط.

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