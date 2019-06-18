ناشئو ألعاب القوى يعسكرون في السليمانية

2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

قرر اتحاد العاب القوى زج منتخب الناشئين بمعسكر داخلي يقام في السليمانية تحضيرا للمشاركة في بطولة العرب التي يضيفها ملعب رادس بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 5 ولغاية 8 تموز المقبل .

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد ميثم الحسني :" ان اتحاد اللعبة اقام اختبارات اولية نهاية الاسبوع الماضي ووضع ارقاما تاهيلية بغية اختيار الرياضيين المتميزين لتمثيل المنتخب في البطولة المقبلة " .



مؤكدا ان القائمة الاخيرة ستعلن خلال هذه الايام .

واوضح الحسني في تصريح ادلى به لـ ( الصباح ) " ان مشاركة منتخب الناشئين في البطولات السابقة كانت متميزة ، اذ حصلنا على المركز الثاني في اخر بطولة لغرب اسيا جرت في البحرين بمشاركة 11 منتخبا عربيا ، وايضا حصلنا قبلها على المركز الاول في البطولة نفسها التي جرت في بيروت.

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