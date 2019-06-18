اليوم انطلاق منافسات الشرطة العربية بالجودو

2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

تنطلق اليوم منافسات فعاليات بطولة الشرطة العربية بالجودو التي تحتضنها بغداد لغاية الثاني والعشرين من حزيران الحالي بمشاركة دول الاردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر وليبيا فضلا عن العراق.

وشهد يوم امس انعقاد اجتماع اللجان والمكتب التنفيذي لاتحاد الشرطة العربي ومثل العراق اللواء مهدي الفكيكي رئيس اتحاد الشرطة الرياضي الذي اقترح مشاركة العنصر النسوي في البطولات المقبلة ولمختلف الفعاليات مبينا اعتماد فعالية كرة الطائرة والكراتيه والضاحية وبالتالي تطوير الرياضة النسوية في البلدان العربية وقد تم اعتماد هذا المقترح من قبل اللجنة الفنية.



واضاف الفكيكي: ادعو الاتحادات الى اقامة مباريات ودية بين العراق ولبنان او مصر مع السعودية وتكون خاصة بالفرق النسوية من اجل زيادة الاحتكاك بين مدربي ولاعبات الفرق وهذا الامر يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات النسوية وتكون هناك معرفة مسبقة للاتحادات التي لديها فعاليات نسوية من قبل المكتب التنفيذي للشرطة العربية.من جانبه اكد اللبناني العميد حسين محمد علي خشفة رئيس اللجنة النسوية ضرورة تفعيل دور النساء في بطولات الشرطة العربية مبينا ان منتصف العام المقبل 2020 ستشهد فيه العاصمة اللبنانية بيروت اقامة مارثون تشارك فيه النساء فقط ويقام هذا كل سنة في بيروت ويمكن دعوة المنتخبات المنضوية تحت خيمة الشرطة العربية للمشاركة في هذا المارثون ويمكن ايضا احتساب النقاط والترتيب للمتسابقات وبالتالي نزرع روح المنافسة بين المتسابقات اللواتي يمثلن منتخباتهن بالماراثون.

ويتضمن منهاج اليوم للبطولة انطلاق الادوار التمهيدية للاوزان 81 كغم و90 كغم و100 كغم و+100 كغم بينما يتضمن برنامج يوم غد الخميس في الساعة العاشرة صباحا اقامة الادوار التمهيدية للاوزان 60 كغم و66 كغم و73 كغم والوزن المفتوح ثم اقامة الادوار النهائية في الساعة الرابعة عصرا وتتويج الفائزين فيما تغادر الفرق يوم الجمعة المقبل.

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