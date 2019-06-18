2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

شرطة مديرية نفط الوسط، الثلاثاء، ضبط خرق في انبوب للنفط بمنطقة النهروان جنوب شرقي

بغداد.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم العثور اليوم

على خرق على أحد الأنابيب النفطية في منطقة النهروان ضمن قاطع السرية الاولى/ الفوج

الثامن التابع الى مديريتنا عباره عن أنبوب (3 أنج) ممدود مسافة 300 متر متصلة بالأنبوب

الناقل للنفط الخام في مناطق زراعية متروكة وعلى الفور أمر العميد بخروج قوة من حركات

مقر المديرية والتوجه الى مكان الخرق”.

واضافت

المديرية، أنه “تم معالجة الخرق بالتعاون مع مفرزة صيانة شركة خطوط الأنابيب النفطية

وأنتشار نقاط حراسة جديدة لحماية الانبوب من ضعاف النفوس وعصابات تهريب النفط”.

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