الحلبوسي يوجه بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة

الأمنية.

النور نيوز/ بغداد

وقال

مكتب الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، وكيل وزير المالية وكالة ماهر حماد، ومدير عام

دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي”.

وأضاف

أنه “جرى خلال اللقاء بحث ملف أجور المحاضرين، ووجه رئيس البرلمان بالمتابعة والإسراع

في صرف مستحقاتهم بجميع المحافظات، وإنهاء هذا الملف”، مشيراً الى أن “اللقاء

ناقش الحلول الممكنة لمشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم

وتسكينهم في الدرجة الرابعة، ورفع الغبن عن هذه الشريحة التي تمثلُ فئةً كبيرةً من

الكوادر الوسطية في العراق”.

ولفت

البيان الى أن “رئيس مجلس النواب وجه بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة

الأمنية، وحسم هذا الملف تنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019”.

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