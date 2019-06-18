(بالفيديو) إصابة مروعة للاعب نمساوي في بطولة أوروبا للشباب

2019/06/18 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

تعرّض أحد لاعبي منتخب النمسا للشباب لإصـابة مروّعة وخطيرة للغاية، خلال مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاماً.

وسقط لاعب الوسط هانز وولف خلال التحامه مع أحد لاعبي صربيا ليتعرض لالتواء في الكاحل؛ حيث تدلت قدمه بشكل مرعب وسط تخوفات من أن تؤثر الإصـابة على مسيرته كلاعب وهو مازال بعمر 20 عاماً.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النمسا بهدفين نظيفين على حساب المنتخب الصربي، خلال منافسات البطولة التي تستضيفها إيطاليا.

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