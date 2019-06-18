2019/06/18 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الكرملين الثلاثاء أنّ موسكو تتعرض لهجمات الكترونية أميركية “منذ سنين”، وذلك تعليقا على مقال في صحيفة نيويورك تايمز ذكر أنّ واشنطن تعمل على تكثيف الهجمات الإلكترونية على روسيا بشكل كبير.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف “نحن – وأنا اتحدث عن العديد من منظماتنا الإعلامية والمالية والمؤسسات الحكومية والبنى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تقول إنها ضحية هجمات الكترونية أميركية “منذ سنين” وكالة خطوة برس.

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