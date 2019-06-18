2019/06/18 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الامن الوطني يعتقل متهم بالارهاب في بعقوبة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يعتقل متهم بالارهاب في بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يعتقل متهم بالارهاب في بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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