2019/06/18 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير المالية، فؤاد حسين، الثلاثاء، دائرة الموازنة العامة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..وزير المالية يوجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..وزير المالية يوجه دائرة الموازنة بمتابعة اجراءات رفع التسكين الوظيفي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).